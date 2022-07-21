Жару до 43 градусов пообещали в Шымкенте

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на сегодня, 21 июля. Информация размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня днем в Алматы синоптики обещают переменную облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит 36-38 градусов тепла. Скорость ветра - от 2 до 7 м/с.

В Нур-Султане тоже ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров в дневное время покажут 26-28 градусов тепла. Скорость ветра достигнет 7-12 м/с.

Жителям Шымкента же сегодня стоит приготовиться к сильной жаре -днем температура воздуха составит 41-43 градуса. Кроме того, в городе ожидается сильный ветер, скорость которого достигнет 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979441-zharu-do-43-gradusov-poobeschali-v-shymkente/