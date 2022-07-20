"Разрешение не выдавалось": медцентр накажут за самовольную вырубку деревьев в Алматы

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Улан Абдулдаев сообщил, что вырубка деревьев на проспекте Гагарина в Алматы была незаконной, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня в связи с поступившим от жителей города заявлением о вырубке зеленых насаждений по проспекту Гагарина городская администрация срочно выехала на место", - отметил спикер.

По его словам, в ходе выезда по адресу проспект Гагарина, 80, выяснилось, что учреждение "Экомед" проводило кронирование трех тополей. На место в срочном порядке были вызваны сотрудники природоохранной полиции.

Как сообщили в акимате города Алматы, заказчиком кронирования деревьев является гражданин, осуществляющий строительство медицинского центра расположенного по вышеуказанному адресу.

В ведомстве подтвердили, что рубка деревьев была незаконной.

"Управлением экологии и окружающей среды города Алматы разрешение на вырубку деревьев по адресу проспект Гагарина, 80, не выдавалось", – отметили в пресс-службе акимата.

Подчеркивается, что было начало производство по статье 386 КоАП РК. За незаконную вырубку представители медцентра должны будет высадить 150 деревьев лиственных пород.

Напомним, ранее алматинцы пожаловались на вырубку "здоровых" деревьев по улице Гагарина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979416-razreshenie-ne-vydavalos-medtsentr-nakazhut-za-samovolnuyu-vyrubku-derevev-v-almaty/