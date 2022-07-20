Алматинцы пожаловались на вырубку "здоровых" деревьев по улице Гагарина (фото)

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жители Алматы пожаловались на вырубку деревьев на проспекте Гагарина. Местные жители считают, что деревья обрезают незаконно - якобы уничтожаются здоровые растения.

Читатели NUR.KZ обратились в редакцию, они сообщили, что неизвестные приступили к обрезке деревьев на проспекте Гагарина - между улицами Шевченко и Курмангазы. По их утверждениям, деревья зеленые и здоровые.

Местные жители предполагают, что медцентру, который располагается здесь, нужна парковка, а деревья мешают ее организовать.

Читатели предоставили фотографии с места событий. На одной из них изображены деревья до того, как их начали обрезать. По словам жильцов, в санитарной обрезке эти деревья не нуждались. На втором фото - то, что осталось от растений.

Деревья до обрезки. Фото: Очевидцы

По словам жильцов, они уже пожаловались на происходящее в акимат.

Обрезанные деревья. Фото: Очевидцы

Так деревья на этом месте выглядели в 2017 году.

Скриншот с сайта: yandex.kz/maps

Сегодня корреспондент NUR.KZ побывал на месте событий и заснял, что осталось от деревьев после санитарной обрезки.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Между тем в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы на запрос корреспондента NUR.KZ по данному факту сообщили, что ведомством было выдано разрешение от 13 мая текущего года на вырубку аварийных деревьев аппарату акима Алмалинского района.

"На сегодня, согласно графику, подрядной организацией ведутся работы по вырубке, омолаживанию и санитарной обрезке деревьев по проспекту Гагарина. По адресу проспект Гагарина, 78 проведена работа по омолаживанию.

Компенсационная посадка саженцев будет произведена на территории общего пользования Алмалинского района в осенний период текущего года", - сообщили в управлении.

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Фото с места событий: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979382-almatintsy-pozhalovalis-na-vyrubku-zdorovyh-derevev-po-ulitse-gagarina-foto/