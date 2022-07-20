Оскандалившуюся "жену прокурора" наказали в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Женщину, представившуюся "женой прокурора", привлекли к административной ответственности в Шымкенте. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Facebook.

Дело в отношении участницы скандального видео, которая представилась "женой прокурора" во время конфликта с охранниками в здании одной из компаний, было рассмотрено в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента.

Протокол на нее был составлен по ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство).

"Сегодня суд вынес решение. Принимая во внимание, что правонарушительница осознала свою вину и принесла извинения, а также пояснила, что у нее на иждивении трое малолетних детей, ее привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП (более 15 тыс. тенге)", - сообщили в ДП Шымкента.

Напомним, ранее в соцсетях появилось скандальное видео под названием: "Жена прокурора Кызылординской области наехала на охранника". На нем женщина на повышенных тонах разговаривала с сотрудниками и обещала "устроить проблемы".

Однако в прокуратуре Кызылординской области пояснили, что на записи изображена не супруга прокурора региона.

Между тем полицейские выяснили, что действия происходили в здании одного из ТОО в Шымкенте. Личность женщины была установлена, ею оказалась 38-летняя жительница города, она разведена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979352-oskandalivshuyusya-zhenu-prokurora-nakazali-v-shymkente/