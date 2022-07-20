В приложение "Электронного правительства" можно будет войти только по биометрии

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Теперь авторизация в мобильном приложении eGov Mobile будет возможна только с помощью биометрии. Обновление направлено на сохранение безопасности персональных данных пользователей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НИТ".

Как рассказали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", последние обновления позволят гражданам использовать больше функционала в приложении.

Также теперь стало проще пройти этап авторизации в eGov Mobile. Для этого нужно пройти видео-идентификацию Digital ID и получить ЭЦП-ключи, после чего можно будет пользоваться входом по Face ID, отпечатку пальца и/или короткому коду.

Говоря о положительной стороне такой авторизации, в АО "НИТ" привели следующие ее плюсы:

больше функциональных возможностей, в том числе вход в приложение через Face ID, по отпечатку пальца либо через короткий код (в зависимости от смартфона и настроек на нем);

возможность получать push-уведомления;

отправка обращений через платформу e-otinish и так далее.;

в истории госуслуг можно будет продолжить получение услуги, если процесс еще не завершен;

более надежная защита персональных данных.

Как отметил председатель правления АО "НИТ" Ростислав Коняшкин, ранее они получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового SMS-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации.

Кроме того, казахстанцы выражали нежелание проходить процесс биометрии.

"На самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же, процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее.

Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов", – добавил Коняшкин.

С детальной инструкцией по входу в приложение eGov Mobile с помощью биометрии можно ознакомиться ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979301-v-prilozhenie-elektronnogo-pravitelstva-mozhno-budet-voyti-tolko-po-biometrii/