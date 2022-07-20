У 30 водителей в Алматы обнаружили подложные номера на машинах

Иллюстративное фото: Департамент полиции СКО

Алматинские полицейские за два дня выявили сразу три десятка водителей, разъезжавших по городу с подложными номерами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

В полиции города сообщили, что ежедневно проводят работу по вводу информации в базу данных "Қорғау – Опасный водитель" по автомашинам с подложными государственными номерными знаками и с госномерами с иностранным учетом, без страхового полиса.

"Только за два дня экипажами патрульной полиции с помощью указанной автоматизированной системы задержано 30 автомашин с подложными государственными регистрационными номерными знаками, 12 – без госномеров, у 26 водителей отсутствовал страховой полис, у 27-ми – обязательный техосмотр, еще 38-ми выдано уведомление об оплате имеющихся штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Вместе с тем сообщаем, что за период проведения целенаправленных мероприятий инспекторами задержаны три автомашины с иностранным учетом, водители которых имеют крупные задолженности по штрафам. Речь идет о следующих суммах: 1 миллион 13 тысяч 853 тенге, 741 тысяча 246 тенге и 649 тысяч 356 тенге. Эти транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку", – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы, полковник полиции Ержан Узабаев.

По данным подразделения, в мегаполисе продолжается целенаправленная работа по привлечению к ответственности водителей транспортных средств, использующих подложные номерные знаки, устанавливающих на машины устройства подачи спецсигналов, а также лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979274-u-30-voditeley-v-almaty-obnaruzhili-podlozhnye-nomera-na-mashinah/