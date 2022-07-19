Министр Брекешев высказался об инциденте с лошадью близ Алматы

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Министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева на брифинге в СЦК попросили высказаться о случае намеренного переезда лошади казахстанцем на Land Cruiser. Брекешев заявил, что закон об ответственном отношении к животным на лошадей не распространяется, передает корреспондент NUR.KZ.

"Честно говоря, данное видео я не видел. Там переехали машиной лошадь? Здесь, наверное, департамент внутренних дел области должен разбираться, это их функционал.

Если мы говорим про законопроект об ответственном отношении к животным, то он предусматривает регулирование домашних видов животных. Лошади – это сельхозживотные, поэтому они регулируются отдельным законом.

Что касается самого отношения человека. Понятно, что нужно менять отношение к окружающей среде и животным, в том числе. Здесь необходимо с детских лет прививать бережное отношение и к флоре, и фауне.

Воспитательная роль общества и уровень сознания необходимо повышать. Эту проблему просто законопроектами не решить или постоянным ужесточением законодательства", – заявил министр.

Журналист в ответ спросила, о каком бережном отношении к животным может идти речь, если сам министр заявляет, что подобный случай жестокого обращения – не зона ответственности Минэкологии.

"Каждым таким случаем министерство не может заниматься, на это есть местные исполнительные органы, местные ДП и так далее. Здесь необходимо разграничить функции центральных органов и МИО", – добавил Брекешев.

Глава комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев добавил, что произошедшее – это правовое поле правоохранительных органов. Они должны привлечь переехавшего лошадь казахстанца к ответственности, у Минэкологии нет таких полномочий.

Напомним, что намеренно переехавший лошадь на Land Cruiser мужчина избежал наказания.

В распространяемом в соцсетях видео говорится, что водитель был пьян и задавил лежащую на земле лошадь. Произошло это близ Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979152-ministr-brekeshev-vyskazalsya-ob-intsidente-s-loshadyu-bliz-almaty/