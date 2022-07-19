Причину гибели 220 тюленей на Каспии озвучил министр Брекешев

Туша тюленя. Фото: Управление рыбной инспекции по Мангистауской области

Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК озвучил официальную причину гибели тюленей на Каспии, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев заявил, что у него на руках есть научное заключение по гибели тюленей.

"С начала года 220 мертвых тюленей обнаружены на участке в Каражанбасе и юго-западной оконечности полуострова Тупкараган. Они были вынесены штормовыми, северо-западными и западными ветрами с акватории Северного и среднего Каспия.

В связи с тем, что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, произвести отбор ткани для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований не представилось возможным.

Учитывая степень разложения обнаруженных туш тюленей, морские животные погибли несколько месяцев назад", – добавил глава Минэкологии.

Между тем, по его словам, внешний осмотр и промеры тел удалось провести только у 67 туш тюленей. Около 25%, или 17 особей, имели на теле следы механических воздействий, которые привели или могли привести к их гибели.

"Причинами механических воздействий могли быть: прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. Крючки – это варварский способ ловли. Такое орудие улова у нас запрещено. И попадание под винты судна.

Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, из которых 52% или 10 особей были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 года.

Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море.

Теплая зима 2021-2022 года была неблагоприятна для размножения тюленей на льдах. Поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности тюленей", – указал спикер.

В целом возраст самой взрослой из обнаруженных особей составил 13 лет.

"Все обнаруженные туши после осмотра и проведения необходимых промеров тел были утилизированы с соблюдением санитарных норм.

Еще один момент – гибель тюленей многие связывают с выполнением дноуглубительных работ компанией, которая разрабатывает Кашаганское месторождение. Об этом тоже в заключении сказано.

Здесь говорится о том, что результаты исследования 2021 года свидетельствуют об отсутствии значимого влияния дноуглубительных работ на зоопланктонные сообщества.

Вместе с тем, на зоопланктонные и фитопланктонные организмы и макрозообентос оказывается воздействие средней степени значимости, что соответствует проекту оценки воздействия окружающей среды в 2020 году.

Во время проведения дноуглубительных работ принимаются все необходимые меры для минимизации их воздействия на морские организмы, в том числе на каспийского тюленя", - заявил министр.

В завершение Брекешев отметил, что пробы воздуха, отобранные департаментом экологии по Мангистауской области с места обнаружения погибших тюленей не содержали вредных веществ.

А в пробах воды были незначительные превышения предельно допустимой концентрации никеля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979146-prichinu-gibeli-220-tyuleney-na-kaspii-ozvuchil-brekeshev/