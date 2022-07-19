Верховный суд Казахстана оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

Сейтказы Матаев. Кадр из видео: 24.kz

Сейтказы и Асет Матаевы оправданы - Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных по протесту генерального прокурора, сообщается в

Отмечается, что в протесте, который поступил в Верховный суд 24 июня 2022 года, генпрокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, а также направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе 7 судей отменила судебные акты, рассмотрев данное дело сегодня, 19 июля.

Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления, отметили в Верховном суде.

"В соответствии со статьей 39 УПК за оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс. Протест удовлетворен частично", - говорится в сообщении.

Напомним, что приговор экс-президенту Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву и его сыну, обвиненным в мошенничестве и крупных хищениях вынесли в 2016 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979123-verhovnyy-sud-kazahstana-opravdal-seytkazy-i-aseta-mataevyh/