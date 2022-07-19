Более полумиллиона тенге заплатит девушка в Байконуре за двойное гражданство

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Байконуре выявили девушку с двойным гражданством. Теперь ей придется заплатить штраф на сумму более полумиллиона тенге, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В июле текущего года сотрудники миграционной службы Представительства МВД РК в Байконуре при проверке документов установили, что 26-летняя жительница города не сообщила в установленные сроки о приобретении гражданства Российской Федерации.

У иностранки изъяли удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана.

"Зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Нарушительница привлечена к административной ответственности по статье 496 части 2 КоАП РК, на нее наложен штраф в размере 612 600 тенге", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее также стало известно, что россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979109-bolee-polumilliona-tenge-zaplatit-devushka-v-baykonure-za-dvoynoe-grazhdanstvo/