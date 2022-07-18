50-градусную жару зафиксировали в Мангистауской области

Термометр. Фото: lada.kz

Сегодня, 18 июля, в одном из районов Мангистауской области местные рабочие показали, что термометры зафиксировали высокий показатель температуры воздуха - 50,2 градуса по Цельсию.

Как пишет Lada.kz, показателями термометров поделились рабочие в селе Жетыбай. По их данным, температура воздуха на солнце сегодня днем достигла 50,2 градуса по Цельсию.

При этом люди заявили, что работали на воздухе, несмотря на столь сильную жару.

Автор видео, прикрепленного ниже, заявил, что работу на месторождениях вчера и сегодня продолжали сотрудники мелких частных компаний, а также рабочие "ЖетыбайМунайГаз", ОSC, "Актаукрантехсервис", West Oil и "МангистауМунайГаз".

Кроме того, на сайте rp5 указывается, что сегодня в 15:00 и 18:00 в Мангистауской области была зарегистрирована температура 44 градуса тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979048-50-gradusnuyu-zharu-zafiksirovali-v-mangistauskoy-oblasti/