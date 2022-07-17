Двое пациентов сбежали из психиатрического центра в Костанайской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 17 июля, стало известно о том, что двое пациентов диспансера психического здоровья самовольно покинули территорию учреждения, передает МИА "Казинформ".

Как сообщили агентству в пресс-службе ДП Костанайской области, за поиски беглецов принялись полицейские. Информация об этом им поступила накануне утром.

Вскоре все наряды полиции получили ориентировки на пациентов. В результате поисков их обнаружили сегодня утром, в 9 часов, в поселке Джамбул Костанайского района.

В полиции отметили, что все это время сбежавшие находились на берегу реки.

В ведомстве опровергли информацию о том, что покинувшие учреждение пациенты якобы совершили тяжкое преступление. Ранее такая информация распространялась местными жителями в соцсетях и мессенджерах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978853-dvoe-patsientov-sbezhali-iz-psihiatricheskogo-tsentra-v-kostanayskoy-oblasti/