На месяц перекроют движение по одному из мостов в Нур-Султане

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В Нур-Султане проведут работы по среднему ремонту дорожного полотна на мосту М-1. В связи с этим движение по проезжей части будет частично перекрыто. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Ремонтные работы будут проводиться с 16 июля по 15 августа.

В связи с этим будет частично перекрыто движение на участке дороги по мосту М-1 от проспекта Бауыржана Момышулы до транспортной развязки на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – отметили представители Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978814-na-mesyats-chastichno-perekroyut-dvizhenie-po-odnomu-iz-mostov-v-nur-sultane/