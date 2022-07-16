Посольство обратилось к казахстанским студентам, уезжающим в Россию

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Посольство РК в РФ обратилось к казахстанским студентам, отбывающим на учебу в Россию. Их предупредили, что по прибытии в страну целью въезда необходимо указать именно учебу, так как иное будет считаться нарушением миграционного законодательства, сообщается на официальном сайте посольства.

"При въезде в Россию обучающиеся очной и очно-заочной формы обязаны заполнить миграционную карту и указать цель въезда "учеба". Иная цель въезда является нарушением миграционного законодательства Российской Федерации", – подчеркнули представители казахстанского посольства в России.

Отмечается, что в течение 90 дней с момента прибытия студентам необходимо пройти медицинское освидетельствование в установленных медорганизациях.

Перечень таких организаций студент может запросить в деканате своего вуза.

"Обращаем ваше внимание, что наличие страхового полиса обязательно для всех иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации.

Вузами совместно со страховыми компаниями разработаны специальные программы для студентов, в том числе включающие услуги по прохождению платного медицинского освидетельствования согласно ФЗ №274-ФЗ от 01 июля 2021 года", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978789-posolstvo-obratilos-k-kazahstanskim-studentam-uezzhayuschim-v-rossiyu/