Прямые авиарейсы из Алматы и Нур-Султана в Красноярск запустят с 16 июля
Опубликовано:
В эти выходные между Казахстаном и Россией начнут летать самолеты по двум новым маршрутам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.
Авиакомпания "Россия" запускает два новых авиарейса по направлениям "Алматы – Красноярск" и "Нур-Султан – Красноярск".
Из Алматы в Красноярск самолеты начнут летать с 16 июля. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам.
С 17 июля также откроется прямой рейс в Красноярск из Нур-Султана. По данному маршруту самолеты будут летать три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям.
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.
"Следует отметить, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", – подчеркнули представители КГА.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская авиакомпания Red Wings запустит регулярные авиарейсы по маршрутам "Алматы – Челябинск" и "Актобе – Жуковский".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978772-pryamye-aviareysy-iz-almaty-i-nur-sultana-v-krasnoyarsk-zapustyat-na-vyhodnyh/