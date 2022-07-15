Прямые авиарейсы из Алматы и Нур-Султана в Красноярск запустят с 16 июля

Иллюстративное фото: pixabay.com

В эти выходные между Казахстаном и Россией начнут летать самолеты по двум новым маршрутам. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Авиакомпания "Россия" запускает два новых авиарейса по направлениям "Алматы – Красноярск" и "Нур-Султан – Красноярск".

Из Алматы в Красноярск самолеты начнут летать с 16 июля. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

С 17 июля также откроется прямой рейс в Красноярск из Нур-Султана. По данному маршруту самолеты будут летать три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.

"Следует отметить, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами", – подчеркнули представители КГА.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская авиакомпания Red Wings запустит регулярные авиарейсы по маршрутам "Алматы – Челябинск" и "Актобе – Жуковский".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978772-pryamye-aviareysy-iz-almaty-i-nur-sultana-v-krasnoyarsk-zapustyat-na-vyhodnyh/