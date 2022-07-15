Часть зданий в "нижней" части Алматы временно отключат от горячей воды

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На следующей неделе часть зданий в Турксибском районе временно отключат от подачи горячей воды для проведения ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Как сообщили в акимате со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети", с 18 по 22 июля текущего года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на в контурах улиц:

Сейфуллина – Дулатова – Терехина – Акан Серы;

Суюнбая – Папанина – Ереванская – Стальского.

Отмечается, что ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".

В ТОО "АлТС" принесли извинения перед жителями и гостями мегаполиса за предоставленные временные неудобства.

Напомним, накануне мы сообщали о начале ремонта дороги по проспекту Рыскулова в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978724-chast-zdaniy-v-nizhney-chasti-almaty-vremenno-otklyuchat-ot-goryachey-vody/