Часть зданий в "нижней" части Алматы временно отключат от горячей воды
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На следующей неделе часть зданий в Турксибском районе временно отключат от подачи горячей воды для проведения ремонта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.
Как сообщили в акимате со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети", с 18 по 22 июля текущего года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на в контурах улиц:
- Сейфуллина – Дулатова – Терехина – Акан Серы;
- Суюнбая – Папанина – Ереванская – Стальского.
Отмечается, что ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго".
В ТОО "АлТС" принесли извинения перед жителями и гостями мегаполиса за предоставленные временные неудобства.
Напомним, накануне мы сообщали о начале ремонта дороги по проспекту Рыскулова в Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978724-chast-zdaniy-v-nizhney-chasti-almaty-vremenno-otklyuchat-ot-goryachey-vody/