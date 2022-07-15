Глава МЧС наградил нагрудным знаком подростка, спасшего ребенка в Нур-Султане

Юрий Ильин и Есдаулет Даутбеков. Фото: пресс-служба МЧС РК

Министр ПО ЧС РК Юрий Ильин встретился с 17-летним астанчанином Есдаулетом Даутбековым, который спас двухлетнего ребенка от падения из окна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ильин наградил молодого казахстанца нагрудным знаком "Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін" и вручил ему памятный подарок. Он также поблагодарил Есдаулета за проявленный героизм и смелость и отметил, что в будущем МЧС ждет таких храбрых, отважных ребят в рядах органах гражданской защиты.

На встрече присутствовала и мама героя Асемгуль Кабдыкалыкова. Ей Ильин вручил цветы и выразил ей благодарность за достойное воспитание сына.

Есдаулет Даутбеков, Асемгуль Кабдыкалыкова, Юрий Ильин. Фото: пресс-служба МЧС РК

Напомним, 13 июля 17-летний Есдаулет спас от выпадения из окна 6 этажа 2-летнего малыша - юноша, рискуя своей жизнью, перелез через соседское окно в квартиру, где был ребенок, и предотвратил его возможное выпадение.

Храбрый поступок парня отметили и в Минпросвещения - министр Асхат Аймагамбетов вручил ему памятные подарки и благодарственное письмо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978669-glava-mchs-nagradil-nagrudnym-znakom-podrostka-spasshego-rebenka-v-nur-sultane/