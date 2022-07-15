Россиянин 13 лет использовал документы гражданина Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Абайской области 7 июля выявили 55-летнего мужчину, который на протяжении 13 лет умалчивал о двойном гражданстве. Выяснилось, что он еще в 2009 году стал гражданином России, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Бородулихинском районе стражи порядка установили, что 55-летний мужчина в 2009 году приобрел гражданство Российской Федерации, но об этом умалчивал 13 лет.

При въезде на территорию Казахстана он продолжал использовать документы гражданина РК.

По словам первого заместителя начальника ДП ВКО Елдоса Закимова, нарушителя привлекли к административной ответственности по ст.496 ч.1 КоАП РК (Нарушение законодательства о гражданстве). На него наложен штраф в размере 100 МРП (более 300 тыс. тенге).

"У иностранца были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан", - отметил Елдос Закимов.

С начала года в Восточном Казахстане за нарушение законодательства о гражданстве к административной ответственности привлекли 40 человек.

Напомним, ранее сообщалось о другом россиянине, который 6 лет использовал документы гражданина Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978635-rossiyanin-13-let-ispolzoval-dokumenty-grazhdanina-kazahstana/