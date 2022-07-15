Рыбак спас троих тонущих детей в Павлодарской области

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Житель Актогайского района Павлодарской области, который рыбачил в Иртыше, предотвратил трагедию - мужчина спас начавших тонуть детей. Спасенные мальчики являются родными братьями.

Инцидент произошел 13 июля днем в селе Приреченск, пишет Pavlodarnews.kz. В этот день местная жительница разрешила троим своим сыновьям погулять.

Отмечается, что в селе нет оборудованного пляжа, а берег очень крутой. Мать спасенных детей подчеркнула, что по этой причине запрещает им приближаться к воде.

"Придя в тот день с работы – а мой график с шести утра до трех часов дня – я разрешила сыновьям погулять. Дети у меня послушные, без спроса ничего не делают. Обычно в это время они идут качаться на качелях и в библиотеку. Мысли о том, что сыновья окажутся у реки одни, не было, наши дети боятся воды. Через полчаса мне позвонил муж и сообщил, что мальчики в больнице", – вспоминает она.

По словам женщины, ее муж узнал о произошедшем от участкового. Всего супруги воспитывают 5 детей - двух дочерей и троих сыновей, младшие - близнецы.

Сыновья после случившегося рассказали, что зашли за другом, который предложил им поиграть.

"Близнецы не спускались к воде, а старший спустился. Она ему была по колено, и сын принялся прыгать. В какой-то момент ребенок упал и его понесло течением. Близнецы, увидев это, кинулись помогать", - рассказала она.

К счастью, рядом с детьми в тот момент оказался 33-летний работник ТОО "Актогай-Агро" Андрей Карандашов. Мужчина отдыхал в тот день и решил сходить на рыбалку. Однако рыбалка не задалась, и он уже собирался домой, когда увидел, что дети начали тонуть.

"Слышал, что дети недалеко плескались. Когда собирал удочки, заметил, что одного из мальчиков несет течением, потом второго. Кричу, а они молчат, никакой реакции. Вдруг один переворачивается и ко дну пошел. Я сразу понял, что беда. Одежду снял и нырнул. Вытащил одного, второго. За третьим наблюдал краем глаза, когда второго вытаскивал. Он уже тоже начал под воду уходить" , - рассказал мужчина.

Андрей вытащил детей на берег и принялся оказывать им первую медицинскую помощь.

"Про третьего ребенка думал, что уже все, захлебнулся, не выживет. Но не сдавался, откачивал его до последнего", - вспоминает он.

Позже прибили медики и полицейские.

По словам Андрея, он не задумывался о том, что сам может утонуть. Главным было спасти детей, ведь у него самого их двое. Отмечается, что мужчине уже приходилось спасать людей из воды, правда, тогда ему было всего 13 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978602-rybak-spas-troih-tonuschih-detey-v-pavlodarskoy-oblasti/