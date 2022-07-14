Ремонт дороги по проспекту Рыскулова начался в Алматы

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В Алматы проведут ремонт дорожного покрытия одного из участков проспекта Рыскулова. В последний раз ремонтные работы здесь проводились в 2013 году, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Сегодня, 14 июля, подрядная организация приступила к среднему ремонту дороги на проспекте Рыскулова. Работы будут проводиться на участке от улицы Немировича-Данченко до улицы Жангельдина.

Как сообщили представители акимата, в последний раз средний ремонт дороги на данном участке протяженностью 4,7 километра проводился в 2013 году, а между тем, по проспекту проходит интенсивное движение различного транспорта, включая общественный.

"При обследовании данного участка на дорожном покрытии выявлены ямы, провалы, сетка, шелушение, а также просадки полотна после проведения инженерных коммуникаций.

В связи с этим было принято решение включить проспект Рыскулова в план среднего ремонта дорог 2022 года", – сообщил руководитель отдела развития улично-дорожной сети управления городской мобильности Алматы Нурзат Ордабаев.

Отмечается, что в этом году планируется провести средний ремонт дорожного покрытия на 224 улицах города. Общая протяженность ремонтируемых дорог составит 200 километров.

Также сегодня сообщалось, что участок улицы Косшыгулулы полностью перекрыли на ремонт в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978522-remont-dorogi-po-prospektu-ryskulova-nachalsya-v-almaty/