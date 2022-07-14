Участок одной из улиц в Нур-Султане перекрыли на несколько дней из-за ремонта

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Участок улицы Косшыгулулы полностью перекрыли на ремонт. Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает там работы по среднему ремонту дорожного полотна, сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

"В связи с проведением ремонтных работ с 14 по 18 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от ул. Шабал Бейсековой до ул. Кенжебека Кумисбекова", - говотися в сообщении.

Астанчан и гостей столицы в акимате призвали заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне жителей столицы предупредили о временном ограничении движения на проспекте Мангилик Ел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978488-uchastok-odnoy-iz-ulits-v-nur-sultane-perekryli-na-neskolko-dney-iz-za-remonta/