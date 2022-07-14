Мультфильм "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане из-за поцелуя персонажей

Кадр из трейлера к мультфильму "Базз Лайтер": YouTube / Pixar

Анимационный фильм компаний Pixar и Walt Disney Pictures "Базз Лайтер" не покажут в Казахстане. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК .

"В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма "Базз Лайтер" на территории Казахстана осуществляться не будет", - написал Абаев.

Отметим, ранее в Сети появилась петиция против показа мультфильма в казахстанских кинотеатрах. Причиной недовольства казахстанцев стал кадр, на котором видно, как два персонажа женского пола целуют друг друга в губы.

Авторы петиции заявили, что в арабских странах мультфильм запрещен к показу из-за противоречия канонам ислама. По этой же причине некоторые казахстанцы призвали запретить показ и в нашей стране.

Кроме того, по мнению авторов петиции, картина пропагандирует ЛГБТ среди несовершеннолетних.

"Дети, в силу того, что у них еще не окрепла психика, не сложились определенные ценности и не сформировалось мировоззрение, не могут адекватно и объективно оценивать происходящее на экране, чем и пользуются определенные группы людей и производители (мультфильма - прим.ред.)", - говорится в петиции.

Отметим, ее уже подписало больше 33 тысяч человек.

Между тем корреспонденты издания "Мой город" попросили детского психолога Елену Игину оценить мультфильм. Она рассказала, что лично не смотрела картину, поскольку она еще не вышла в прокат на русском языке, но изучила отзывы зрителей за рубежом, где сказано, что мультфильм является научной фантастикой. Тема однополой любви, по словам зрителей, никак не развивается - просто показан поцелуй двух девушек.

"Считаю, что можно смотреть ребенку, если взрослый готов ответить на его вопросы, которые возникнут после просмотра. Если дети будут смотреть историю становления личности, я в этом не вижу проблемы. Ведь даже в "Истории игрушек" мы видим, как Базз меняется. В начале он не знал о дружбе, взаимоподдержке и понимании, герой был зациклен на себе. Позже он развивается, обретает дружбу и готов жертвовать собой ради спасения друзей.

Это взрослые видят ЛГБТК, для детей это просто поцелуй и больше ничего. Дети старше трех лет готовы смотреть такие мультфильмы", - объяснила психолог.

По ее словам, даже если ребенок спросит, почему поцеловались две женщины, то ответ зависит от устоев семье.

"Лучше сказать, на мой взгляд, что это обычное проявления чувств, и не включаться в глубокую полемику", - порекомендовала Елена Игина.

Специалист ответила и на вопрос, можно ли сказать, что если взрослый видит в детском мультфильме не научную фантастику, а ЛГБТ-пропаганду, то ему нужен психолог.

"Да, этому взрослому можно прийти к психологу и обсудить то, что его злит, что в этом мире есть то, что ему не нравится. Но обсуждать с ребенком ЛГБТК, я считаю, не стоит", - пояснила эксперт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978468-multfilm-bazz-layter-ne-pokazhut-v-kazahstane-iz-za-potseluya-personazhey/