Гражданин Великобритании едва не утонул на Капшагайском водохранилище

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Гражданина Великобритании спасли на Капшагайском водохранилище местные спасатели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

Как проинформировали в ведомстве, инцидент произошел сегодня, 13 июля, вечером, примерно в 18:55.

"Силами спасателей Оперативно-спасательного отряда города Кунаев ДЧС Алматинской области при проведении патрулирования городского пляжа №6 на Капшагайском водохранилище был спасен гражданин Великобритании 1973 года рождения", - сообщили в пресс-службе.

В ДЧС уточнили, что британец попал на глубину и начал тонуть - его спасли в 100 метрах от берега.

Мужчину благополучно доставили на берег. В медицинской помощи иностранец не нуждался.

ДЧС Алматинской области просит граждан соблюдать правила безопасного поведения на воде.

Напомним, на днях сотрудники ДЧС спасли двух девочек в ходе патрулирования пляжа на Капшагайском водохранилище.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978321-grazhdanin-velikobritanii-edva-ne-utonul-na-kapshagayskom-vodohranilische/