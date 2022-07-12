Водителя маслихата Алматинской области наказали после скандального видео

Остановка служебной машины полицейскими. Кадр из видео: instagram.com/angry_taldyk

В Талдыкоргане рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя служебного автомобиля маслихата Алматинской области, который разъезжал по городу с подложными госномерами. Об этом сообщает пресс-служба Алматинского областного суда в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что 11 июля 2022 года судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя по ч.4 ст.590 КоАП РК (Управление транспортным средством с заведомо подложным государственным регистрационным номерным знаком).

Установлено, что 26 мая полицейские остановили автомобиль Kia с заведомо подложным госномером. Видео было опубликовано в соцсетях.

В суде водитель свою вину признал.

"Постановлением суда он признан виновным по ч.4 ст.590 КоАП. На него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере двадцати месячных расчетных показателей (более 61 тыс. тенге)", - пояснили в Алматинском областном суде.

Здесь добавили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Напомним, в мае номера авто маслихата Алматинской области заинтересовали блогера и полицию в Талдыкоргане. Они оказались подложными. На водителя составили административные протоколы.

В маслихате Алматинской области подтвердили, что используют данный автомобиль в служебных целях.

Также позже стало известно о задержании полицейских, составивших протоколы в отношении водителя транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978095-voditelya-maslihata-almatinskoy-oblasti-nakazali-posle-skandalnogo-video/