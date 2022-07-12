Аймагамбетов назвал регионы, набравшие самые низкие баллы на ЕНТ-2022

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Глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов на призвал "держать на контроле" школьников, которые не набрали пороговый балл на ЕНТ, передает корреспондент NUR.KZ.

Аймагамбетов назвал три региона, которые набрали самые низкие результаты по ЕНТ.

"В Мангистауской области почти 38%, в Туркестанской области – 37%, в Атырауской области – 35,4% из всех сдававших ЕНТ не набрали пороговый балл. И это на самом деле очень тревожные показатели. Данные регионы должны проанализировать (результаты - прим.ред.) и посмотреть в разрезе каждой школы", - отметил министр.

В целом, по его словам, количество выпускников, не набравших пороговый балл, значительно снизилось с 40% в прошлом году до чуть более 30% в этом.

"Тем не менее, это тот показатель, которым мы не можем быть удовлетворены. Каждый регион, каждая школа должны проводить соответствующий анализ.

Есть примеры, когда школу заканчивает пять выпускников, из них трое не могут набрать пороговый балл. При этом в школе большое количество педагогов, малокомплектная школа. Там почти на каждого выпускника по одному учителю. Люди зарплату получают исправно и вовремя, при этом, если результаты неутешительные, соответственно, необходимо принимать меры в части повышения квалификации и так далее.

Поэтому в разрезе каждой школы анализ будет сделан, но не по баллам - баллы нас не интересуют. Нас интересует тематический анализ, какие темы западают", - пояснил глава Минпросвещения.

Он добавил также, что эту информацию должны использовать Национальная академия имени Ы.Алтынсарина, Национальный центр "Орлеу", управления образования и каждая школа.

"Национальный центр тестирования должен обеспечить доступ к таким большим данным, и плюс регионы и школы тоже будут запрашивать и работать с Наццентром тестирования, чтобы получить аналитику по организациям. Поэтому необходимо использовать данные ЕНТ, особенно по тем школьникам, которые не набрали пороговый балл. Они должны быть на контроле каждого руководителя управления, директора школы", - резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Ранее представители Миннауки и высшего образования озвучили итоги ЕНТ-2022.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978063-aymagambetov-nazval-regiony-nabravshie-samye-nizkie-bally-na-ent-2022/