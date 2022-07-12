Часть зданий в двух районах Алматы отключат от горячей воды

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Часть зданий в Медеуском и Жетысуском районах Алматы на день отключат от горячей воды, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

В среду, 13 июля 2022 года, с 09:00 до 21:00 горячая вода не будет подаваться в жилые дома и другие здания, расположенные на территориях Медеуского и Жетысуского района в контуре улиц Кунаева – Райымбека – Жангельдина – Иссыкская – речка Малая Алматинка – Айтеке би – Калдаякова – Макатаева – Уалиханова.

Как объяснили в компании, данные ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ на сетях теплоснабжения города.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – обратились к горожанам в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978005-chast-zdaniy-v-dvuh-rayonah-almaty-otklyuchat-ot-goryachey-vody/