Семья из троих человек заблудилась в горах Алматы

Туристы. Фото: instagram.com/roso_kazakhstan

9 июля спасатели получили информацию о том, что в горах Алматы потерялась семья из троих человек, один из которых – 13-летний подросток. Об этом сообщается на официальной странице Республиканского оперативно-спасательного отряда в Instagram.

Как рассказали спасатели РОСО, семья в составе мужчины и женщины 1969 года рождения, а также 13-летнего подростка вышла на прогулку в ущелье Алма-Арасан.

Указывается, что они пошли по старой Японской тропе, однако в определенный момент потеряли ориентир и заблудились. Тропу не удавалось найти до самого вечера.

Ближе к 7 часам вечера 6 спасателей и 1 единица техники спасательного отряда отправились на поиски туристов.

Около 9 часов вечера была получена геолокация, после чего в течение часа спасатели обнаружили заблудившихся и помогли им спуститься с горной местности.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977784-semya-iz-troih-chelovek-zabludilas-v-gorah-almaty/