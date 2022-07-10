Сильная жара и высокая пожарная опасность: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории ряде регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

11 июля ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке, юге области 15-20 м/с.

Завтра в Атырауской области будет сильная жара 39 градусов. На востоке, севере области объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

В понедельник на юге Павлодарской области ожидаются гроза. Ветер северо-восточный на юге, в центре области днем порывы 15-20 м/с.

Днем 11 июля на юге Мангистауской области прогнозируется сильная жара 40 градусов.

По прогнозам синоптиков днем 11 июля на севере и востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный днем при грозе порывы 16 м/с. На западе, юге области будет сильная жара 35 градусов.

В центре Кызылординской области завтра возможна пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем 11 июля на юге, востоке Костанайской области синоптики пообещали грозу. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

Завтра на юго-западе Западно-Казахстанской области будет сильная жара до 38 градусов. На западе, северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 11 июля в центре, на севере и в горных районах Жетысуской области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В понедельник на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе, севере, востоке области - гроза, град, шквал. Ночью и утром на северо-западе области возможен туман. Ветер северо-восточный днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977758-silnaya-zhara-i-vysokaya-pozharnaya-opasnost-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/