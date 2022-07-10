Дождь с грозой и сильный ветер прогнозируют в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 10 июля, в Нур-Султане ожидается дождь с грозой, а в Алматы и Шымкенте - теплая погода без осадков. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Нур-Султане, согласно прогнозам, ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 25-27 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют сильный ветер до 9-14 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

В воскресенье в Алматы пообещали переменную облачность. Днем температура воздуха поднимется до 28-30 градусов выше нуля. Скорость ветра днем - 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов тепла. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977730-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-prognoziruyut-v-nur-sultane/