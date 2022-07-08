Гроза, град, шквал и ветер до 25 м/с: жителей 10 областей предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории десяти регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, днем 9 июля на севере и востоке Актюбинской области ожидается гроза.

Завтра на западе, юге и востоке Акмолинской области также будет гроза. Ночью и утром на северо-западе и востоке региона возможен туман. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Ночью 9 июля в Абайской области прогнозируется гроза. Днем на севере, северо-западе и западе области ожидается град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, днем могут быть порывы до 23 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Семее завтра будет гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с.

9 июля на большей части территории Восточно-Казахстанской области синоптики обещают грозу. Днем на севере, северо-западе и востоке области будет град и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, днем могут быть порывы до 23 м/с.

В Усть-Каменогорске завтра возможны гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с.

9 июля в Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере и в центре области будет туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с. г. Караганда: 09 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15 м/с.

9 июля на севере и востоке Улытауской области ожидается гроза, ночью и утром - туман. Скорость порывистого ветра составит 15-20 м/с.

Завтра на большей части территории Кызылординской области, а также в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

9 июля в южной половине Павлодарской области синоптики обещают грозу и град, ночью на юго-востоке области может быть туман. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Павлодаре завтра также будет гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра днем на юге Костанайской области будет гроза. Ночью и утром на востоке области возможен туман. Скорость ветра достигнет 15 м/с.

9 июля на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер до 15-20 м/с. На севере и в пустынных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сегодня мы рассказывали о погоде в Казахстане на грядущие выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977671-groza-grad-shkval-i-veter-do-25-ms-zhiteley-10-oblastey-predupredili-o-shtormah/