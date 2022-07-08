Испытания теплосетей: алматинцев предупредили, где не стоит ставить авто

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Жителям Алматы рекомендовали воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытания теплосетей. Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" опубликовала график и места проведения испытаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Данные работы будут проводиться с 11 по 29 июля на территории 8 районов города в период с 04:00 до 07:00.

"Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации", – обратились в ТОО "АлТС" к жителям южной столицы.

В таких случаях необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный – 1014), 378-06-62 (добавочный – 1013) или 109.

График проведения испытаний теплосетей:

- 11 июля:

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгасыровой.

- 12 июля:

Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.

- с 12 по 21 июля:

Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева; Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;

Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД; Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.

- 12 и 13 июля:

Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара – речка Большая Алматинка.

- 13 июля:

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.

- 13 и 14 июля:

Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.

- 14 июля:

Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.

- 14 и 15 июля:

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.

- 15 июля:

Алатауский район: поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

- 18 июля:

Алатауский район: Монке би – Б. Момышұлы – Ф. Онгасыровой – микрорайон Зердели.

- 18 и 19 июля:

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.

Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова. Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева.

- 19 и 20 июля:

Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Панфилова – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би – Гоголя;

Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Панфилова – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би – Гоголя; Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.

- 20 июля:

Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.

- 20 и 21 июля:

Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;

Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.

- 20 и 22 июля:

Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя.

- 22 июля:

Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.

- 25 июля:

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.

- 25 и 26 июля:

Алмалинский район: Ш. Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека;

Ш. Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека; Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.

- 26 и 27 июля:

Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.

- 27 июля:

Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова.

- 27 и 28 июля:

Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.

- с 27 по 29 июля:

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

Как пообещали в компании, всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – сообщили в ТОО "АлТС".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977618-ispytaniya-teplosetey-almatintsev-predupredili-gde-ne-stoit-stavit-avto/