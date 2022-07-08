Испытания теплосетей: алматинцев предупредили, где не стоит ставить авто
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Жителям Алматы рекомендовали воздержаться от парковки автотранспорта в местах проведения испытания теплосетей. Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети" опубликовала график и места проведения испытаний, передает корреспондент NUR.KZ.
Данные работы будут проводиться с 11 по 29 июля на территории 8 районов города в период с 04:00 до 07:00.
"Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения. Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации", – обратились в ТОО "АлТС" к жителям южной столицы.
В таких случаях необходимо немедленно покинуть место происшествия и сообщить о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48 (добавочный – 1014), 378-06-62 (добавочный – 1013) или 109.
График проведения испытаний теплосетей:
- 11 июля:
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгасыровой.
- 12 июля:
- Ауэзовский, Алмалинский и Алатауский районы: Толе би – Райымбека – Яссауи – Емцова.
- с 12 по 21 июля:
- Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендыкулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД;
- Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль; микрорайон Орбита – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.
- 12 и 13 июля:
- Ауэзовский район: Абая – Рыскулова – Яссауи – Гайдара – речка Большая Алматинка.
- 13 июля:
- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
- 13 и 14 июля:
- Ауэзовский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Гайдара.
- 14 июля:
- Наурызбайский район: Жуалы – Сабденова – Алтын орда – Райымбека.
- 14 и 15 июля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Шагабутдинова –Кожамкулова – Тимирязева – Розыбакиева.
- 15 июля:
- Алатауский район: поселок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
- 18 июля:
- Алатауский район: Монке би – Б. Момышұлы – Ф. Онгасыровой – микрорайон Зердели.
- 18 и 19 июля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тлендиева – Варламова – Жандосова – Айманова.
- Алмалинский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Абылай хана – Богенбай батыра – Муратбаева – речка Есентай – Макатаева.
- 19 и 20 июля:
- Алмалинский и Медеуский районы: Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Панфилова – Маметовой – Уалиханова – Айтеке би – Гоголя;
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Алтынсарина – Яссауи.
- 20 июля:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Макатаева – Бокейханова – Рыскулова – Сейфуллина.
- 20 и 21 июля:
- Ауэзовский район: Улугбека – Куанышбаева – речка Большая Алматинка – Рыскулбекова – Саина;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Байзакова – Тимирязева – Утепова – Розыбакиева.
- 20 и 22 июля:
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Иссыкская – Райымбека – Куратова – Коперника – Гоголя.
- 22 июля:
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина и по улице Ботаническая.
- 25 июля:
- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко.
- 25 и 26 июля:
- Алмалинский район: Ш. Чокина – Карасай батыра – речка Большая Алматинка – Емцова – Райымбека;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Казыбек би – Панфилова – Сатпаева – Байтурсынова.
- 26 и 27 июля:
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Сейфуллина – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
- 27 июля:
- Алмалинский район: Карасай батыра – Розыбакиева – Райымбека – Шарипова.
- 27 и 28 июля:
- Алмалинский район: Карасай батыра – Гайдара – Райымбека – Масанчи.
- с 27 по 29 июля:
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
Как пообещали в компании, всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.
Приносим свои извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – сообщили в ТОО "АлТС".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977618-ispytaniya-teplosetey-almatintsev-predupredili-gde-ne-stoit-stavit-avto/