Опрос NUR.KZ: какие меры помогут избежать опасности от самокатов
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Самокаты - прекрасный и экологичный вид транспорта. Однако насколько он может быть полезным, настолько и опасным при несоблюдении правил дорожного движения, передает корреспондент NUR.KZ.
Казахстанцы нередко жалуются на то, что водители самокатов не соблюдают скоростной режим, что приводит к травмам как самих самокатчиков, так и пешеходов.
Недавно от неправильных действий водителя самоката едва не пострадал аким Алматы Ерболат Досаев. Он рассказывал о том, что его едва не сбили в городе.
Более того, сейчас разрабатываются правила для водителей самокатов и уже готов стандарт, которого следует придерживаться. Так, ездить вдвоем на одном самокате официально запрещено, а максимальную скорость движения планируют ограничить до 25 километров в час.
Кроме того, предлагается ввести меру, согласно которой водители самокатов должны будут получать водительские права, если их транспорт развивает скорость более 50 километров в час.
Мы решили провести опрос среди наших читателей, чтобы узнать, какие меры, на ваш взгляд, помогут избежать опасности от самокатов?
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977528-opros-nurkz-kakie-mery-pomogut-izbezhat-opasnosti-ot-samokatov/