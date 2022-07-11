Опрос NUR.KZ: какие меры помогут избежать опасности от самокатов

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Самокаты - прекрасный и экологичный вид транспорта. Однако насколько он может быть полезным, настолько и опасным при несоблюдении правил дорожного движения, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанцы нередко жалуются на то, что водители самокатов не соблюдают скоростной режим, что приводит к травмам как самих самокатчиков, так и пешеходов.

Недавно от неправильных действий водителя самоката едва не пострадал аким Алматы Ерболат Досаев. Он рассказывал о том, что его едва не сбили в городе.

Более того, сейчас разрабатываются правила для водителей самокатов и уже готов стандарт, которого следует придерживаться. Так, ездить вдвоем на одном самокате официально запрещено, а максимальную скорость движения планируют ограничить до 25 километров в час.

Кроме того, предлагается ввести меру, согласно которой водители самокатов должны будут получать водительские права, если их транспорт развивает скорость более 50 километров в час.

Мы решили провести опрос среди наших читателей, чтобы узнать, какие меры, на ваш взгляд, помогут избежать опасности от самокатов?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977528-opros-nurkz-kakie-mery-pomogut-izbezhat-opasnosti-ot-samokatov/