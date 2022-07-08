Засуха ожидается в двух областях Казахстана в июле
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Уточнение к прогнозу засухи на июль 2022 года выпустило РГП "Казгидромет". Согласно обновленным данным, засуха ожидается в двух областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.
По данным специалистов, в июле засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.
При этом дефицит осадков в этом месяце ожидается сразу в восьми областях:
- Коргалжынском районе Акмолинской области,
- Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области,
- Алакольском районе Алматинской области,
- Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области,
- Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,
- Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области,
- в окрестности Семея в Абайской области,
- на большей части Кызылординской области.
"На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей - оптимальные", - добавили в "Казгидромете".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977495-zasuha-ozhidaetsya-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-v-iyule/