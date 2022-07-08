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Засуха ожидается в двух областях Казахстана в июле

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Потрескавшаяся без влаги земля
Иллюстративное фото: pixabay.com

Уточнение к прогнозу засухи на июль 2022 года выпустило РГП "Казгидромет". Согласно обновленным данным, засуха ожидается в двух областях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

По данным специалистов, в июле засуха прогнозируется в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

При этом дефицит осадков в этом месяце ожидается сразу в восьми областях:

  • Коргалжынском районе Акмолинской области,
  • Айтекебиском и Хромтауском районах Актюбинской области,
  • Алакольском районе Алматинской области,
  • Нуринском и Каркаралынском районах Карагандинской области,
  • Амангельдинском и Жангильдинском районах Костанайской области,
  • Бейнеуском и Мангистауском районах Мангистауской области,
  • в окрестности Семея в Абайской области,
  • на большей части Кызылординской области.

"На остальной территории Казахстана условия увлажнения будут близкими к норме, а в отдельных районах Атырауской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской областей - оптимальные", - добавили в "Казгидромете".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977495-zasuha-ozhidaetsya-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-v-iyule/

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