"Довели до инсульта": казахстанка заявила, что ее отец из-за медиков попал в реанимацию (видео)

Кадр из видео: предоставлено дочерью

Жительница Алматинской области пожаловалась на медиков. Она считает, что из-за врачей ее отец-инвалид получил инсульт и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Заявление женщины прокомментировали в Алматинской многопрофильной клинической больнице, передает корреспондент NUR.KZ.

Женщина записала видеообращение, адресовав его президенту Казахстана и министру здравоохранения.

В своей жалобе она указала на действия врачей Алматинской многопрофильной клинической больницы, которые 4 июля отказались принять доставленного каретой скорой помощи 60-летнего Нурхасыма Толепбергенова.

Она заявила, что ее больному отцу, страдающему острой почечной недостаточностью и получающему гемодиализ, так и не оказали необходимую медицинскую помощь. Продержав у двери более двух часов, отправили из Алматы в Талгар.

"Мой отец находится на гемодиализе, состоит на учете, каждые два дня вынужден посещать диализ-центр в Алматы. Когда отец почувствовал недомогание, врачи выявили у него тяжелую форму пневмонии. Работники центра сразу же вызвали скорую помощь.

В связи с тем, что отец прописан на территории Алматинской области, его повезли в областную больницу. Однако там почему-то отказались его принять. В течение двух часов в сильную жару он находился в карете скорой помощи. В итоге папа получил инсульт.

Даже несмотря на его состояние, врачи не оказали сразу медицинскую помощь и позднее госпитализировали отца в больницу Талгара. Добираться туда через многокилометровые пробки пришлось еще более часа. Отец попал в реанимацию. Сейчас у него парализована вся левая сторона тела", - говорит в видеообращении жительница Алматинской области.

Родственников возмутило поведение медиков.

"Кто за все это ответственен? Почему заранее не подготовлены, не предусмотрены места для больных ковидом и пневмонией, ведь в Алматы действует так называемая "желтая" зона?

Почему врачи не знают, куда определить такого больного? Куда смотрит руководство больницы? Зачем страдающего инвалидностью человека два часа держали в такой зной в карете скорой помощи? Почему, наконец, довели моего отца до инсульта?" - задается вопросами женщина.

В Алматинской многопрофильной клинической больнице отреагировали на жалобу. Здесь подтвердили доставление Нурхасыма Толепбергенова в приемный покой.

"4 июля в 17.58 часов бригадой скорой помощи пациент был доставлен в приемное отделение Алматинской многопрофильной клинической больницы.

На основании приказа областного управления здравоохранения от 31 марта 2022 года "О сокращении коечного фонда подразделений КВИ" инфекционное отделение было уже закрыто.

Мужчину своевременно направили бригадой скорой помощи в инфекционный стационар для получения соответствующего лечения.

Однако около 20.02 часов пациента вновь доставили в приемное отделение больницы с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения и двустороннюю вирусную пневмонию при хронической почечной недостаточности 5 степени с жалобами на общую слабость и онемение левых конечностей", - сообщили в Алматинской многопрофильной клинической больнице.

Здесь добавили, что при обследовании у мужчины выявили повышенное артериальное давление. Ему оказана медицинская помощь. Через 15 минут давление снизилось.

Также после компьютерной томографии и осмотра врачом-невропатологом были исключены острые нарушения мозгового кровообращения.

"В связи с этим пациент по согласованию был направлен бригадой скорой помощи в Талгарскую центральную районную больницу", - пояснили в медицинском учреждении.

Мужчина продолжает находиться в реанимации.

"Пациент поступил к нам в крайне тяжелом состоянии. У него диагностирована пневмония и инсульт ишемического типа. На гемодиализе в течение последнего месяца. Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Но состояние мужчины пока тяжелое, он продолжает находиться в реанимационном отделении", - сообщила руководитель пресс-службы A Class Medical ГКП на ПХВ "ЦРБ Талгарского района" Гульжан Койшибаева.

Между тем родственники попросили главу Минздрава организовать проверку и взять ситуацию под личный контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977414-doveli-do-insulta-kazahstanka-zayavila-chto-ee-otets-iz-za-medikov-popal-v-reanimatsiyu-video/