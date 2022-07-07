Как избежать отравлений во время празднования Курбан-айта, рассказали санврачи

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали, как избежать отравлений во время празднования Курбан-айта, передает корреспондент NUR.KZ.

ДСЭК порекомендовал властям города запретить реализацию скота с автомашин и в частных домовладениях, а забой и реализацию скота – организовать в убойных пунктах и специальных площадках, получивших официальное ветеринарно-санитарное заключение ветслужбы.

Подчеркивается, что убой скота должен производиться только при наличии ветеринарной справки, а в убойных пунктах должен вестись усиленный ветеринарно-санитарный контроль.

Кроме того, должны соблюдаться требования санэпидправил по транспортировке и хранению мяса жертвенных животных нуждающимся лицам. Должно быть обеспечено холодильное оборудование, рефрижераторы и средства индивидуальной защиты.

Помимо этого, чтобы избежать острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, жителям рекомендуют не использовать блюда домашнего приготовления при проведении мероприятий на объектах общественного питания или на объектах, представляющих услуги по проведению обрядовых мероприятий.

Хранить скоропортящиеся продукты нужно только в условиях холода и обращать внимание на сроки годности и даты выработки. Приготовленную пищу не рекомендуется оставлять при комнатной температуре более чем на 2 часа.

Также в ДСЭК советуют использовать чистую упаковку, не скапливать мусор и пищевые отходы, не допускать появления мух и тараканов, и не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

Помимо того, не стоит смешивать свежеприготовленную пищу с остатками, но если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке. Также стоит постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены.

В ДСЭК рекомендуют не давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, а для приготовления пищи использовать только свежие продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977335-kak-izbezhat-otravleniy-vo-vremya-prazdnovaniya-kurban-ayta-rasskazali-sanvrachi/