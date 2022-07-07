Жители предгорий Алматы остались без воды из-за украденной трубы (видео)

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Жители предгорного района Алматы вышли на дорогу, чтобы обратить внимание чиновников на проблемы с водой. Неизвестные украли трубу, из-за чего горожане теперь не могут поливать свои огороды, сообщает сайт телеканала КТК.

Отчаявшиеся люди собрались именно на том месте, где когда-то был водопровод. Жители садоводческого товарищества рассказывают: регулярно вода в их домах бывает только зимой, летом идет с перебоями.

А недавно здесь и вовсе украли трубу. Теперь живительная влага в округе вообще пропала. Местные даже назвали тех, кого считают виновниками своих бед.

"Госпожа Жандосова, которая возглавляет "Энергетик-2", она отрезала водопровод от 11-го, которым мы питались 25 лет, самовольно. Если вода первоначально давалась для 90 человек, то сегодня водой пользуются порядка 300 домов.

Момент развития района идет очень большой. Эта труба является единственной магистральной трубой", – заявил экс-глава садоводческого товарищества "Энергия" Алексей Чумаков.

Местные жители возмущены, что им нечем поливать огороды, хотя совсем рядом с их домами протекает речка.

Татьяна Нурмагамбетова, которая живет в этой части города уже 8 лет, рассказала, что каждое лето семья вынуждена покупать питьевую воду. А для полива огорода женщина на ночь оставляет бутылки у труб, в надежде собрать воды для грядок.

"Ночью иногда чуть-чуть бежит. Это людям надо не спать, людям надо запасаться. У кого есть дома общие бочки, они туда наберут, чтобы помыться. У кого нет, то вот. Осенью еще посадила чеснок, огурчики посадила. Это все нужно очень много воды. Ягоды у меня должны быть. Если воды не будет, их не будет, ягод", – сетует алматинка.

С местными жителями встретились чиновники, представители управляющей компании и даже полицейские. Частник готов восстановить трубы, но ему нужно разрешение.

"Труба – все справляется. Воды достаточно, труба позволяет по диаметру. На законных основаниях мне должны дополнительное соглашение. Все по разрешению, я подключаю эту трубу – и все. Дальше питаются абоненты", – заявил директор ТОО "Баур LTD Company" Жомарт Умбетов.

Чиновники говорят: вода в округе есть, но напор в основной трубе слабый. После обращения недовольных жителей представители акимата обещали восстановить вторую трубу.

"Основная труба идет по Дулати, а здесь вот труба, которая по речке проходит, это дополнительная труба, по которой в летнее время подается вода. То есть по основной вода идет, но напора не хватает. Чтобы напор был на достаточном уровне, сегодня будет восстановлена труба", – заверил руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Бостандыкского района Адилет Алипбеков.

Пока представители управляющей компании будут восстанавливать водопровод, полицейские займутся поиском тех, кто украл трубу.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977294-zhiteli-predgoriy-almaty-ostalis-bez-vody-iz-za-ukradennoy-truby-video/