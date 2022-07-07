У ребенка выявили перелом ключицы после посещения детсада в Костанае

Кадр из видео: tobolinfo.kz

В одном из детских садов Костаная трехлетний ребенок получил перелом ключицы. По словам родителей, произошло это по вине воспитателя. Инцидент прокомментировали в управлении образования акимата региона.

Как сообщает издание "ТоболИнфо", родители малыша прислали в редакцию ролик, на котором и запечатлен момент, когда ребенок сломал ключицу. На кадрах видно, что воспитатель дергает на себя стул, на котором сидит малыш, из-за чего мальчик падает. Когда малыш заплакал от боли, педагог попыталась его самостоятельно успокоить.

Сейчас мальчик проходит лечение, а его родители требуют наказать воспитательницу.

"У нас этот воспитатель на хорошем счету, и больше мы ничего не можем сказать", – прокомментировала произошедшее заместитель директора детского сада.

По словам родителей, полиция также не стала принимать никаких мер – правоохранители заявили, что не усматривают состава преступления по статье 141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

Между тем на ситуацию отреагировали в Управлении образования акимата Костанайской области. Комментарий появился на официальной странице ведомства в Instagram.

"В настоящее время работники ясли-сада привлечены к дисциплинарной ответственности. Воспитателю объявлен выговор. Кроме того, она уволена из детского сада с 5 июля.

Заведующая ясли-садом привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания", – говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что вопрос безопасности здоровья детей находится на особом контроле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977247-u-rebenka-vyyavili-perelom-klyuchitsy-posle-posescheniya-detsada-v-kostanae/