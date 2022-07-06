ВОАД временно перекроют в Алматы
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Участок Восточной объездной автодороги в Алматы временно перекроют для проезда автотранспорта в связи с проведением ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Как сообщили в акимате, в связи с проведением ремонта дорог движение по участку ВОАД перекроют на одну ночь.
Таким образом, сегодня, 6 июля, с 9 часов вечера и до 7 часов утра 7 июля будет частично перекрыто движение по Восточной объездной автодороге от реки Жарбулак до улицы Толе би.
Отмечается, что данные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог.
В администрации города принесли извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства, а также попросили их корректировать свой маршрут заранее.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977200-voad-vremenno-perekroyut-v-almaty/