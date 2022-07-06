Участок улицы в Нур-Султане перекроют на полтора месяца

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Власти столицы предупредили жителей и гостей города о начале ремонта на участке улицы Карасай батыра, который продлится полтора месяца. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Как рассказали в акимате, ответственные органы по согласованию с полицией проведут работы по монтажу теплотрассы со вскрытием дорожного полотна на участке улицы Карасай батыра.

В связи с этим с 11 июля по 25 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для транспорта на участке улицы Карасай батыра от переулка Буланты до переулка Аракарагай.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977167-uchastok-ulitsy-v-nur-sultane-perekroyut-na-poltora-mesyatsa/