Какой будет погода в крупнейших городах страны в День столицы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские метеорологи опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах республики на сегодня, 6 июля. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу метеорологов, сегодня в Нур-Султане ожидается дождь. Днем температура воздуха достигнет 22-24 градусов тепла. Скорость ветра не должна превысить 9-14 м/с.

В Алматы сегодня погода обещает быть ветреной, скорость в среднем составит 2-7 м/с, а порывы могут достигнуть 13 м/с. Столбики термометров днем покажут 27-29 градусов тепла.

Жителям Шымкента сегодня осадков также можно не ждать, однако ветер тоже усилится до 8-13 метров в секунду. Днем воздух в городе прогреется до 32-34 градусов тепла.

Напомним, что сегодня жители Казахстана празднуют День столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977153-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-strany-na-den-stolitsy/