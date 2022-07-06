Укусил скорпион и напала обезьяна: казахстанка путешествует по миру за 200 тыс. тенге в месяц

Нэсси в Дубае. Фото: из личного архива

Жительница Алматы Инесса год назад отправилась путешествовать по миру. Девушка рассказывает, что из родного города она уехала лишь с одним рюкзаком и с тех пор катается по разным странам. С работой ей удалось решить вопрос лучшим образом - казахстанка трудится удаленно, а на путешествия тратит не более 200 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы Инесса, или Нэсси, как она себя называет, работала дизайнером в полиграфиях, рекламных и производственных компаниях порядка восьми лет. В свободное время она занималась изготовлением и продажей украшений из полимерной глины, сухоцветов и ювелирной смолы. Сейчас она продолжает работать дизайнером и иллюстратором, но уже удаленно, а хобби пришлось оставить.

"Я всегда любила путешествия, природу, приключения, исследовать что-то новое, будь то небольшие вылазки в горы, поездки на Чарын, на Иссык-Куль, в Туркестан, нацпарк "Алтын-Эмель" и так далее. А когда я работала в офисе и отправлялась в отпуск два раз в год за границу, то поняла, что я не успею посетить за всю жизнь все те места и страны, которые хочу увидеть", - рассказывает девушка.

Фото: из личного архива

Так ей пришла в голову идея об удаленной работе, к тому же, профессия позволяла сменить офисный труд на более свободный. Путешествовать Нэсси начала в 2021 году, поняв, что пандемия, возможно, никогда не закончится, и тратить время на ожидание не стоит. Единственное, что представляло некоторую трудность - масочный режим и необходимость сдавать ПЦР-тест в некоторых странах, несмотря на вакцинацию.

Страны для следующей поездки Инесса выбирает по стоимости билетов на самолет или автобус и по тому, с какими республиками граничит страна.

Нэсси в Малайзии. Фото: из личного архива

"Бывает, узнаю об акциях различных авиакомпаний и смотрю, есть ли билеты оттуда, где я нахожусь, и куда можно улететь. И, конечно, очень важен визовый режим для граждан Казахстана и режим посещения стран в пандемию. Многие страны из-за нее отменили безвизовый режим или вовсе закрыли страну для посещения либо открыли для определенного списка, в котором Казахстан не числится.

Я стараюсь выбирать те страны, где можно подать на визу онлайн или по прилете. Но вообще каждую неделю что-то меняется – то правила посещения стран, то открытие или закрытие границ. Приходится все время мониторить новости", - делится казахстанка.

На сегодня она уже побывала в 10 странах, где проводит 1-3 месяца в зависимости от визового режима или количества мест, которые хочет посетить.

Таиланд. Фото: из личного архива

"Все страны очень разные и у каждой есть свои особенности, нюансы, преимущества и недостатки. Везде разный уровень жизни и отношение к санитарным нормам. Например, в Азии повсеместно - уличная еда, а условия, в которых они умудряются ее готовить, удивляют. Для нашего менталитета это дикость, но я уже привыкла.

В большинстве мест, где я была, очень радовала работа общественного транспорта, как в городе, так и между городами и странами. Мой рейтинг стран по логистике занимает Турция – там и маршруты на сайтах можно проверить, и билеты купить, и сам транспорт ходит по расписанию" - уверяет Нэсси.

Для общения нередко используется google-переводчик и язык жестов, если местные не говорят по-английски. А больше всего девушку удивляют различия в культуре жителей разных стран, а также разнообразие природных ландшафтов и разные климатические условия в границах одной страны.

Египет. Фото: из личного архива

"В Египте я не ожидала, что может быть так холодно. В моем воображении там всегда жара, а я так мерзла в некоторых регионах, что в гостинице спала в одежде и с теплым одеялом, но все равно было холодно.

В Турции поразила Каппадокия. Увидеть, как собирают и возводят огромные конструкции для воздушных шаров, а потом встретить рассвет с высоты - это невероятно красиво. Особенно, когда вся долина усыпана воздушными шарами. Ты пролетаешь над полями, горами и домами в пещерах", - говорит она.

Немалый интерес вызывает и национальная кухня.

"На Шри-Ланке местные едят рис с карри на завтрак, обед и ужин. Просто меняя добавки – овощи, курицу, говядину и так далее. В Грузии почти всю продукцию делают сами грузины. Я даже скажу больше — многие вещи они производят у себя дома: все молочные продукты, сыры, соки, вино, выращивание овощей, ягод, орехов, чурчхела, выпечка. А главное, все это очень вкусно. Для меня грузины отличаются гостеприимством без всякого притворства", - рассказывает Инесса.

Египет. Фото: из личного архива

В Малайзии девушка отметила то, что жители любят шоппинг, а торговые центры есть почти на каждой улице. В Дубае ей удалось пожить не только в центре города, но и в "рабочем" районе, где живут иностранцы, а цены на еду и жилье в пять раз ниже.

"Жилье я ищу чаще всего на сайтах бронирования, где у меня есть небольшая скидка. Чаще всего живу в хостелах или недорогих отелях, апартаментах. Когда нахожу попутчиков, то жилье обходится намного дешевле. Если планирую остаться больше, чем на неделю, то прошу скидку, и чаще всего ее предоставляют. А если снимаю на месяц, то это раза в три выгоднее чем посуточно.

Иногда живу бесплатно благодаря сообществу путешественников для общения, помощи и обмена опытом. Это - тот опыт общения с местными, который невозможно получить, просто снимая жилье.

Билеты я чаще всего смотрю на сайтах-агрегаторах, где есть функция выбора направления «куда угодно» - смотришь, в какие страны и почем полеты, при чем можно выбрать не точную дату, а целый месяц. Сами билеты покупаю уже на сайте авиакомпании. Если раздумываю, куда полететь дальше, то мониторю рейсы каждый день. Я подписана на рассылки нескольких авиакомпаний, так что получаю уведомления когда у них проходят акции", - говорит девушка.

Каппадокия. Фото: из личного архива

Если приходится ехать на автобусе или поезде, а путь предстоит долгий, Нэсси старается выбирать ночные рейсы, дабы не терять день в пути и сэкономить на жилье.

"В Армении и Грузии меня часто подвозили, когда я поднималась в гору к достопримечательностям, шла по дороге или на остановку, где пешком надо было идти порядка 5 км. Вообще мне во всех странах попадаются очень добрые и отзывчивые люди. Даже если они не знали английского, как бывало в Египте, на Шри-Ланке или в Таиланде, они всегда пытались помочь, подсказать дорогу.

Когда я прилетела зимовать в Египет, то планировала со своей семьей - родителями и братом - встретиться и отметить Новый год там вместе. Они купили авиабилеты и забронировали отель за два месяца, но в начале декабря Казахстан закрыл границу с Египтом в связи с новым штаммом. Было очень обидно, что мы так и не встретились.

В Турции я познакомилась в хостеле с девушкой из России, мы сдружились и катались вместе месяц по стране. А через полгода она приехала ко мне на Шри-Ланку, где мы тоже колесили по острову. Непросто найти подходящих попутчиков со схожими интересами, бюджетом, режимом", - делится впечатлениями Нэсси.

Шри-Ланка. Фото: из личного архива

В Египте, вспоминает она, были и трудности, например, там ее укусил скорпион, благо, все обошлось благополучно. Затем пропал авиабилет стоимостью всего в три доллара до ОАЭ из-за того, что авиакомпания не приняла ПЦР-тест девушки. В других странах были свои проблемы.

"На Шри-Ланке мы с подругой поехали к водопаду, потом шли пешком от дороги, но тропа кончилась. Мы стали идти дальше и заблудились в непролазных джунглях в горах. Дорогу приходилось буквально проламывать ногами и руками. Через три часа мы вышли на другую тропу к водопаду и лежали минут 20, не шевелясь от стресса и усталости. За время пути успели изрезать и исцарапать ноги и руки, несколько раз упасть, потому что из-за влажности было скользко, вдобавок нас всю дорогу атаковали пиявки.

В Таиланде по дороге на смотровую площадку обезьяна сорвала два браслета с моей руки. Зато в Бангкоке, куда я прилетела в 11 часов ночи и доехала до центра города на метро, меня бесплатно подвез водитель тук-тука, которому я сказала, что у меня нет денег на такси", - вспоминает Нэсси.

В планах казахстанки продолжать путь по исследованию уголков планеты.

"Я хочу показывать моим соотечественникам, что путешествовать бюджетно - реально, и не стоить ждать много лет, чтобы куда-то решиться поехать. В дальнейшем я собираюсь посетить страны, в которых я еще не была, или вернуться в те, где не успела посетить все, что хотела", - заключила девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977102-ukusil-skorpion-i-napala-obezyana-kazahstanka-puteshestvuet-po-miru-za-200-tys-tenge-v-mesyats/