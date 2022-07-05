В McDonald’s озвучили причину приостановки работы ресторанов в Казахстане

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В McDonald’s рассказали о причинах временного закрытия ресторанов сети быстрого питания. Там отметили, что сейчас работа точек общепита постепенно возобновляется, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в официальном аккаунте McDonald’s в Instagram появилась информация о причинах закрытия ресторанов сети.

Там сообщается, что рестораны McDonald’s на всей территории Казахстана были закрыты в связи с техническими неполадками со стороны оператора фискальных данных (ОФД).

"Рестораны McDonald’s на всей территории Республики Казахстан были закрыты в связи с техническими неполадками со стороны оператора фискальных данных (ОФД).

На данный момент принят ряд мер по восстановлению и возобновлению работы всех ресторанов. Мы постепенно открываем двери для гостей в каждом городе присутствия", - сообщили в компании.

Скриншот: instagram.com/mcdonalds.kaz

Напомним, ранее сообщалось, что рестораны McDonald’s приостановили свою работу в Казахстане. Жители страны пожаловались на закрытые точки фастфуда, а также на отмену заказов. В компании заявляли, что закрытие связано с техническими причинами и является временным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977059-v-mcdonalds-ozvuchili-prichinu-priostanovki-raboty-restoranov-v-kazahstane/