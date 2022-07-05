Конфликт между полицейским и пожарным сняли на видео в Атырауской области

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/aqparat.kz

В соцсетях распространяется видео, снятое в Атырауской области. Судя по кадрам, между полицейским и пожарным произошло выяснение отношений. Инцидент прокомментировали в МЧС РК и ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На появившихся в соцсетях кадрах был запечатлен конфликт между полицейским и пожарным.

Официальный представитель МЧС РК Талгат Уали прокомментировал инцидент и заверил, что драки не было.

"Да, был такой случай. В Атырауской области был пожар. Наши силы прибыли на место пожара, начали тушить его, но в это время на территории ходили гражданские лица, посторонние люди.

Наш сотрудник, который руководил пожаротушением, попросил полицейских убрать их, на что получил грубый ответ от полицейского, между ними произошла словесная перепалка. Драки не было. Их потом разняли. Пожар потушили. Жертв и пострадавших нет", - пояснил Талгат Уали.

В ДП Атырауской области сообщили, что 2 июля была проведена служебная проверка по поводу разногласий между сотрудником ДЧС и патрульным полицейским.

Также просмотрены записи с видеожетонов стражей порядка, их всех допросили.

"Между двумя сотрудниками произошло недопонимание, пострадавших нет. По итогам служебной проверки сотрудник патрульной полиции привлечен к дисциплинарной ответственности. Решение в отношении пожарного принимается ДЧС", - добавили в ведомстве.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977058-konflikt-mezhdu-politseyskim-i-pozharnym-snyali-na-video-v-atyrauskoy-oblasti/