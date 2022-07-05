Самолеты начнут летать из Нур-Султана в Уфу с 8 июля

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В рамках развития сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном будет открыто авиасообщение между Нур-Султаном и Уфой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации МИИР РК.

С 8 июля планируется начать выполнение пассажирских авиарейсов по маршруту "Нур-Султан – Уфа". Перевозчиком выступит российская авиакомпания "Азимут".

Отмечается, что самолеты по данному направлению будут летать один раз в неделю по пятницам. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа RRJ-95.

Как сообщили представители КГА, вопрос открытия регулярного пассажирского авиасообщения между Нур-Султаном и Уфой был рассмотрен в рамках исполнения "Дорожной карты по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации на 2022-2024 годы".

Кроме того, подчеркивается, что открытие данного направления важно для дальнейшего возобновления и открытия международного сообщения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977051-samolety-nachnut-letat-iz-nur-sultana-v-ufu-s-8-iyulya/