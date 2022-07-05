Ждали дорогу 20 лет: сельчане выступили против строительства трассы в Актюбинской области

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Скандалом обернулось строительство дороги в Актюбинской области, которую местные жители ждали 20 лет. Сельчане потребовали изменить проект, однако он уже профинансирован, а дорожные работы – стартовали, передает сайт телеканала КТК.

Когда подрядные фирмы, занимающиеся строительством трассы, подошли вплотную к селу Бестамак, где должны были проложить четырехполосную дорогу, его население вдруг оказалось против.

"Если здесь нам сделают еще "четырехрядку", плюс еще наши выездные сделают, пешеходную дорожку, мы калитку откроем и будем, честно говоря, на дороге стоять. Любой ребенок может с калитки выбежать и попасть под машину", – беспокоится жительница села Наталья Некрасова.

Местные жители требуют оставить две полосы или вовсе строить магистраль в обход Бестамака. Дорожники находятся в замешательстве, так как, по их словам, проект уже утвержден и профинансирован Международным банком.

Также выяснилось, что еще пять лет назад в селе неоднократно проводили общественные слушания. Но почему-то тогда все поддержали проект.

"Если будет первая категория – дорога до Бестамака – четырехполосная дорога, когда внутри поселка будет двухполосная, соответственно, будет затор. Почему? Потому что, сами понимаете: автомобильный поток, интенсивность дороги – оно по-любому влияет на пробки.

Окончательное решение будет принимать заказчик. Заказчик в виде национальной компании АО "КазАвтоЖол", – высказался замакима района Мирхан Ермаганбетов.

Представители "КазАвтоЖола" заявили, что менять проект на ходу невозможно – вопрос серьезный и долгий. Корреспонденты сообщают, что пока сельчане решают, как быть в данной ситуации, дорожники оставят этот участок дороги и примутся за другой.

"Мы замораживать не будем. До Бестамака сделаем дорогу. Дальше будем продолжать, потому что мы не намерены останавливать. Мы в этом году обязались людям, потому что между Кандыагашем и Актобе, вы знаете, в каком состоянии дороги: аварии там, другие проблемы", – прокомментировал ситуацию директор актюбинского филиала АО "КазАвтоЖол" Марат Махамбетов.

По информации телеканала, вопрос с селом Бестамак будут решать в головном офисе компании.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976962-zhdali-dorogu-20-let-selchane-vystupili-protiv-stroitelstva-trassy-v-aktyubinskoy-oblasti/