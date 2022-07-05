Дождь и грозу пообещали синоптики в Нур-Султане и Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гроза ожидается сегодня, 5 июля, в двух столицах Казахстана, а в Шымкенте синоптики прогнозируют усиление ветра. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня синоптики обещают грозу, столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 13 м/с.

Непогоду прогнозируют специалисты и в Нур-Султане. Согласно данным метеорологов, сегодня в столице будет дождливо, ожидается гроза, а температура воздуха прогреется до +18...+20 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно и жарко - здесь столики термометров поднимутся до +29...+31 градуса. Однако в третьем мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, накануне спасатели призвали алматинцев воздержаться от походов в горы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976952-dozhd-i-grozu-poobeschali-sinoptiki-v-nur-sultane-i-almaty/