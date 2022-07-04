Какая погода ждет жителей крупнейших городов Казахстана в начале недели

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в начале рабочей недели, рассказали синоптики - обновленный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня, 4 июля, ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров покажут от 34 до 36 градусов выше нуля, скорость ветра в мегаполисе составит 2-7 метров в секунду.

Жителей Нур-Султана синоптики предупреждают о дожде и грозе, при этом температура воздуха сегодня составит +28...+30 градусов. В столице также ожидается усиление ветра до 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 м/с.

Шымкентцев, как и алматинцев, ждет жаркая, сухая погода - в третьем мегаполисе сегодня ожидается +34...+36 градусов жары. При этом здесь также ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Между тем в ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976757-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana-v-nachale-nedeli/