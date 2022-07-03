На 1,2 млн тенге оштрафовали жителей ЗКО за заготовку банных веников

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Жителей Западного Казахстана оштрафовали за заготовку банных веников из редкого дикорастущего дуба, который встречается только в этом регионе страны, об этом сообщает портал "Мой ГОРОД".

Как сообщили в Уральском учреждении по охране лесов и животного мира, дуб обыкновенный является единственным представителем рода в Казахстане. При этом за последние годы площади дубовых насаждений значительно сократились.

"На протяжении последних нескольких лет на территории государственного лесного фонда совершалась незаконная порубка дубов. Из них изготавливают банные веники для продажи на рынках, в саунах и банях", - говорится в сообщении Уральского учреждения по охране лесов и животного мира.

По данным ведомства, в этом году инспекторы составили 60 протоколов и оштрафовали нарушителей на 1,2 млн тенге.

"В основном порубкой дубов занимаются люди без определенного места жительства или те, кто ведет аморальный образ жизни, нигде не работает. На подобные нарушения людей подталкивают "скупщики" дубовых веников", - отметили в ведомстве.

В ведомстве также напомнили, что незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд, с причинением ущерба до 100 МРП (306 тысяч тенге) влекут штраф на физлиц в размере 100 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976739-na-12-mln-tenge-oshtrafovali-zhiteley-zko-za-zagotovku-bannyh-venikov/