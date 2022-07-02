Сильный ветер поднимется в половине регионов Казахстана в воскресенье

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В воскресенье, 3 июля, в некоторых областях страны ожидаются грозы, пыльные бури и усиление ветра. Еще в нескольких регионах сохраняется повышенная пожароопасность. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Днем 3 июля на юге Улытауской области ожидается гроза. Скорость ветра на юге области достигнет 15-20 м/с. Кроме того, на большей части региона ожидается сильная жара до +35…+36 градусов. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По шкале Бофорта, ветер считается сильным по достижении 10,8 м/с. При скорости от 13,9 м/с и выше гнутся стволы деревьев, становится трудно идти против ветра.

На западе, севере и востоке Атырауской области прогнозируется сильный дождь. На севере, востоке – гроза, град. Днем на севере, востоке, западе и в центре области скорость ветра составит в районе 15-20 м/с.

В воскресенье на юго-западе Кызылординской области возможна гроза. Утром и днем в центре, на севере области ожидается сильный ветер, его скорость достигнет 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере и в центре Мангистауской области завтра ожидается гроза. На западе, севере и юге области ожидается пыльная буря. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.

Днем на севере и западе Актюбинской области вероятны сильные осадки. На западе области ожидается гроза. Ночью на севере, в центре, а днем – на востоке области – порывы ветра достигнут показателей 15-20 м/с.

В центре и на юге Павлодарской области, а также на западе, юге и в центре Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Также 3 июля на востоке и юге Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере и востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Днем на западе области порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

На юге Костанайской области прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с. Днем в центре и на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

В горах Туркестанской области в воскресенье ожидаются гроза, на севере области – пыльная буря. Днем на севере области, в горных районах ожидается сильный ветер – 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976703-silnyy-veter-podnimetsya-v-polovine-regionov-kazahstana-v-voskresene/