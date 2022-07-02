Участок автотрассы близ "Алтын Орды" закроют на ремонт

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Ремонт дорожного покрытия на главной магистральной эстакаде возле рынка "Алтын Орда" проведут из-за многочисленных жалоб на его состояние, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КазАвтоЖол".

Со 2 по 10 июля будет перекрыта часть главной магистральной эстакады по направлению Алматы – Каскелен, участок с 16-го по 19-й километр. Связано это с ремонтом дорожного покрытия. Об этом сообщили в Алматинском областном филиале АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В пресс-службе филиала компании отметили, что это связано с многочисленными жалобами на состояние временного нижнего слоя покрытия на главной магистральной эстакаде.

Отмечается, что подрядной организацией будут проведены ремонтные работы по замене временного нижнего слоя покрытия с последующим завершением устройства верхнего асфальтобетонного слоя покрытия.

Ранее автовладельцы пожаловались на состояние дорожного полотна на развязке возле рынка "Алтын Орда". По их словам, на недавно построенном мосту уже образовалось множество ям и выбоин, которые мешают движению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976695-uchastok-magistralnoy-estakady-bliz-altyn-ordy-zakroyut-na-remont/